美國7月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，較前值創紀錄的9.1%降溫許多。但CNN報導指出，對比一年前，扣除食品和能源價格的核心CPI仍維持高點，雖然股市因通膨降溫而上漲，但深入了解情形後，實際上並不樂觀。

報導指出，通膨降溫可能意味著聯準會（Fed）的努力奏效，在不讓經濟衰退的前提下，實現通膨有軟著陸的可能，但是通膨止漲主要是因能源成本下降，其他仍持續上漲。美國天然氣價格連續下降近2個月，而6月一度漲破每桶120美元的油價，也跌至每桶約90美元。

Fed前理事克羅茲納（Randall Kroszner）表示，雖然樂見通膨趨緩，不過對比一年前，扣除食品和能源的核心CPI仍非常高，或許可能已經觸頂，但距離Fed通膨率2%的目標，至少需要1年的時間。

克羅納茲說，如今核心CPI遠超Fed期望的水準，令他們非常不安，「現在釋出『勝利』的訊號還太早，必須真的看到核心CPI降溫」。

報導指出，除了能源以外，其他領域的漲幅也沒有踩煞車，食品價格上個月續漲1.1%、電費漲1.6%，且雖然數據顯示房屋銷售持續降溫，但房價還是在上漲。因此，雖然股市因為通膨降溫大漲，CPI增速也有所放緩，不過情況還是不樂觀。