遠百(2903)11日公告上半年財報，合併營收162.06億元，歸屬於母公司業主淨利5.1億元，每股盈餘0.36元，較去年同期0.41元相對減少12％。

值得注意的是，第二季單季因業外轉投資證券公司低迷拖累每股虧損0.02元，去年同期單季亦因疫情衝擊每股虧損0.09元，唯遠百指出，單季本業百貨零售仍獲利，下半年至7月底整體營收已回復至疫情前水平。

遠百7月合併營收27.71億、年成長40.83％，累計前七月合併營收189.78億元、年成長3.18％；遠百指出，若以單體遠東百貨來說，全台12店業績較去年同期猛爆性增長1.2倍，更比疫情前2019年成長超過30％，全台7月業績若扣除新開店遠百竹北店亦有90％成長，較2019年同期有15％增幅。

而轉投資遠東SOGO的7月營業額較去年同期增長1倍，主要受惠去年同期基期低，加上今年暑假疫情相對趨緩，人潮比去年回復至九成，帶動精名品、餐飲等業績往上飆。