興櫃OMO廠商騰雲（6870）公告上半年營運表現，稅前淨利0.3億元，年增31.4％，歸屬母公司業主淨利0.21億元，與去年持平，每股盈餘1.31元。展望接下來營運，騰雲表示，將聚焦放大海內外一次性收入、持續性收入，同時也將改善損益結構。近期在中國、日本、馬來西亞、越南等地落地數個指標案場拓展，預期今年海內外營收將有望一齊達到雙位數成長。

騰雲7月營收3,600萬元，年增16.5％，累計今年前7個月營收2.44億元，年增16.7％。騰雲表示，受益於疫情推動海內外數位轉型需求增加，與去年9月成立的騰創數析，陸續創造以資料科學為核心的加值服務，已於上半年貢獻集團營收。

法人表示，海外市場加上騰創數析兩大營運貢獻，將有機會進一步墊高下半年度獲利，法人預估下半年應優於上半年。

根據2022年IDC全球數位轉型支出指南表示，受疫情影響，今年全球數位轉型投資將達1.8兆美元，且2022年～2026年每年的複合成長率（CAGR）將達16.6％。該報告更指出，隨著企業加速追求數位優先策略，企業更傾向引進外部資源直接參與轉型，其中提升客戶體驗已經成為許多公司的首要任務。

騰雲表示，數位轉型浪潮興起，將成為產業剛需，透過雲端架構建立平台化的OMO解決方案生態系，將成為產業標配，未來也將為騰雲帶來一次性與持續性收入的成長。

騰雲代理發言人史美圻表示，騰雲上半年度透過集團化的方式持續開發新產品、新市場與新商模，同時加速海外拓展，在中國、日本、馬來西亞、越南等地落地數個指標案場，近期也與日商Hitachi Solutions和VINX簽署更大規模的策略合作，有望挹注海外營收，接下來將透與策略夥伴合作，拓展解決方案至海外市場。

史美圻表示，目前集團在海內外策略佈局逐漸成形，營收成長動能強勁，今年海內外收入皆有望達雙位數的成長。