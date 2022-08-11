台灣首部以女性政治犯為主角的電影《流麻溝十五號》，於今年10月28日於全台盛大上映，今舉辦發布記者會，出品人民進黨前立委姚文智表示，感謝所有前來出席的政治犯前輩，及這條電影路上力挺支持的各界好友，15天已有超過 2600人集資，近600萬元的支持，期盼能有更多人一同完成此片「最後一哩路」，讓台灣人可以把空白的歷史填補起來，並向國際大聲說出台灣人自己的故事。

姚文智上屆代表民進黨參選台北市長失利後，展開斜槓人生，今年又正逢台北市長選舉，姚文智催生的電影《流麻溝十五號》也將誕生。今記者會中，姚文智率領導演周美玲及主要演員余佩真、連俞涵、徐麗雯、徐韜出席，分享電影製作及拍攝的心路歷程。

姚文智表示，台灣這一百年歷史上的滔天巨變，卻在最強有力的影視媒體方面，「我們的故事說得太少」；身為台灣人，應該要拍屬於台灣的故事。為希望讓大眾看見這段「失語」的台灣歷史，湠台灣團隊希望能夠借助大眾力量，透過群眾集資，成為繼《賽德克巴萊》、《返校》後，另一部台灣史詩鉅作，並讓這部電影讓台灣人進一步認識這塊土地與歷史、讓世界認識台灣的民主與自由。

他表示，支持電影集資計畫的贊助者們，無論金額大小，皆能列入片尾感謝名單，邀請大家一同參與並見證台灣轉型正義的過程。

《流麻溝十五號》改編自曹欽榮的《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》一書，講述 1950年代女性政治受難者到綠島集中營進行「思想再教育」的真實故事，英文片名「Untold Herstory」道盡失語的年代，電影刻畫三位不同年齡與身份的女性，一同「被消失」帶至火燒島服刑，被抹去名字，改以編號代稱，就連戶籍謄本上也沒有相關資料，僅以「流麻溝十五號」六字代替。

記者會上首次公開《流麻溝十五號》前導預告，預告中可見1953年「綠島新生訓導處」真實場景被如實還原，政治思想犯在威權體制下被關押在火燒島上，不僅被剝奪了最基本的自由與人權，也被迫進行思想改革與愛國良心運動。

余佩真飾演單純愛畫畫的 17 歲高中生，是最年輕的女性思想犯，在學校無端受到牽連而被判刑，預告中她不停強調：「我一直在反省，我到底做錯了什麼？」，帶出「綠島女生分隊」這段被噤聲、被遺忘的真實歷史。

連俞涵作為才華洋溢且貌美的舞者，預告中展現了精湛的現代舞舞技，為了保護妹妹，挺身認罪，與余佩真在高壓艱困的火燒島煉獄中，發展出同生死的姊妹情誼。徐麗雯則以溫暖動人的口白，堅毅地鼓勵喊話「自治，就是要做自己」、「犧牲，會帶來力量」，預告中她更以「微笑死刑犯」這充滿勇氣與張力的震撼一幕，獲得全場掌聲。