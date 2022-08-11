澎湃新聞報導，大陸首個國產新冠口服藥、真實生物的新冠治療藥阿茲夫價格曝光。復星醫藥方面11日透露，復星醫藥聯合真實生物積極回應各地政府需求，緊急調配抗新冠肺炎小分子口服藥物阿茲夫錠片，馳援大陸多地，近日已陸續運抵河南、海南、新疆等地。

復星醫藥提到，按照各地醫保掛網價格，阿茲夫錠片定價每瓶270元（人民幣，下同，約合新台幣1180元），每瓶35片，每片1mg，相較於目前已上市的新冠治療藥物，阿茲夫錠片價格具有較大優勢。

阿茲夫錠片是首個國產新冠口服藥，也是中國首個獲批的擁有完全自主智慧財產權、並具有全球專利的1.1類抗新冠肺炎小分子口服藥物。

大陸國家衛生健康委辦公廳、國家中醫藥局辦公室9日，發布通知稱，將該藥納入《新型冠狀病毒肺炎診療方案（第九版）》。根據《診療方案》，阿茲夫錠片用於治療普通型新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)成年患者。用法用量為空腹整片吞服，每次5mg，每日1次，療程至多不超過14天。

按照上述用法用量以及每片劑量，患者每天需要服用5片，14天治療需要70片，即兩盒的用量，所需費用540元。

阿茲夫錠早在2021年7月20日獲得附條件批准用於HIV患者的治療。2022年7月25日，大陸國家藥監局應急附條件批准真實生物阿茲夫錠片增加新冠肺炎治療適應症註冊申請，用於治療普通型新型冠狀病毒肺炎成年患者。同一天，復星醫藥宣布與河南真實生物科技有限公司達成戰略合作，雙方將聯合開發並由控股子公司復星醫藥產業獨家商業化阿茲夫錠。

復星醫藥稱，將持續密切關注此輪疫情態勢，並已作出相應商業化部署，攜手合作夥伴，全力保障藥品生產和供應。