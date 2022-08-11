暑假過了一半，不少學生積極打工接案賺零用錢，根據接案平台業者網統計六至八月中，學生身分達人最愛的接案工作項目，其中以「伴讀課輔」最為熱門，其次為「打字/資料處理」，「平面設計」、意外的是「簡體字翻譯」和「中文教學」也擠進前五名。此外，因社群媒體發燒，包括「社群小編」、「修圖影片剪輯」，還有繪圖插畫等相關圖文工作，也位居六到八名，也都成為年輕學子們熱衷也最能發揮的接案類別。

學生接案熱門工作排行榜。（圖／業者提供）

接案平台PRO360達人網董事長李倫家表示，目前一般學生打工的計時基本薪資為168元，而家教類工作陪讀至少300元起跳，若為專業科目課輔還可以達500元，而且多半在室內上課，免風吹雨打，性質單純，比起其他時薪工作相對輕鬆，因此家教幾乎是常年所有大學生最愛的熱門接案工作。

學生喜歡接案工作中，又以「平面設計」類薪資最高，平均每件可達3000~到1萬。「修圖影片剪輯」、「繪畫插圖」論件計酬，500~3000左右，而「社群小編」以月計費，每月也有機會上看萬元，因此頗吸引學生積極接案。薪資最低的是「聽打資料處理」工作，因門檻低，因此薪資僅比基本時薪略高一點。

李倫家表示，許多網路鄉民都是從學生時代就是網路重度使用者，透過文章或陸劇，對於兩岸文化非常熟悉，不僅熟悉網路用語，對時事反應也很快，製作迷因哽圖效果十足，因此早早就對社群經營有想法，這也使得近年網路相關的圖文剪輯、製作等接案者，越來越年輕，甚至不介意外包給還在學青年兼差接案，也是學子們快速累積行銷經驗，與社會接軌的工作之一。