大陸晶片界反貪風暴持續擴大，自今年7月起，自國務院工信部部長肖亞慶落馬被查後，中紀委接連宣布多名與其業務相關的大陸晶片界投資公司高層被查消息。近日被查處高層名單陸續曝光，涉及的晶片產業投資界巨頭包括被稱為「大基金」的國家集成電路產業投資基金、華芯投資、中國電子信息產業集團等高層管理人員。

據香港《經濟日報》指出，當中較受矚目的案件包括「大基金」國家集成電路產業投資基金股份有限公司總經理丁文武，中國電子信息產業集團副總經理向梓仲、中國電子信息產業集團旗下武漢中原電子集團書記兼董事長蔣開勤、華芯投資管理公司總監杜洋、副總經理楊征帆、總經理劉洋，以及華芯投資管理總裁路軍。

報導說，中紀委只公布相關人士所查，未提及所涉案件詳情。除了目前已公布的受查人士以外，紫光集團前總裁刁石京、「大基金」旗下子基金深圳鴻泰基金合夥人王文忠都傳出被帶走受查。

事實上，去年11月中紀委早已宣布，華芯投資原副總裁高松濤涉嫌嚴重違法，正在接受監察調查，但過去一個月間，相關晶片界高層受查消息頻率明顯提高。

除了目前已公布的受查人士以外，紫光集團前總裁刁石京、「大基金」旗下子基金深圳鴻泰基金合夥人王文忠都傳出被帶走受查。

另外，中紀委上月底公布正調查工信部部長肖亞慶，由於工信部所涉的職能廣泛，外界難以確定其案件是否與晶片界反貪調查關連。中紀委調查肖亞慶的聲明也與其他受查人士有所不同，僅稱其「違法違紀」。