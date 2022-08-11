民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文，台大認定嚴重抄襲，並且撤銷其碩士學位；外界認為，林智堅的指導教授、國安局長陳明通難辭其咎。前民進黨立委沈富雄則預測，台大會解聘陳明通，而且會很明快，或者陳明通在台大解聘他之前，辭掉教職。

針對台大是否會處理陳明通嗎？沈富雄11日在《POP撞新聞》節目中表示，台大會處理陳明通，而且也會很明快，恐怕就把他解聘了，或者當陳明通知道決定大概已經要成形，他就辭掉了，反正這種堅持對他也食之無味。至於這些還沒畢業且還沒通過口試的陳明通學生，不會反彈，這些人逃之唯恐不及，不要讓人家知是陳明通的學生。

沈富雄預測，陳明通很可能會自動辭掉台大的教職，陳明通大概要到的官位，也到達頂點了，現在這個醜聞，也演變到這個程度，他若從此什麼都辭掉，告老還鄉，是一個最好的事情。

沈富雄指出，陳明通第三篇澄清文，最好玩。他說這是他改了林智堅的腳本，給余正煌看，余正煌抄了，所以林智堅沒有抄余正煌、余正煌也沒有抄林智堅，都是抄他的，沈富雄認為，這個說法不會有人相信。