赫伯羅德Q2淨利年增200％ 展望負面卻連累股價 21:152022/08/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）11日公布第二季淨利因運費高漲而年增200％至44.8億歐元，營收倍增至89.9億歐元，但警告俄烏戰爭、供應鏈問題與疫情為重大不明朗因素，和成本有上升壓力，導致盤中股價下跌3.8％報328歐元。 產險公會改選 李松季獲全票支持連任理事長 餐飲業疫掃陰霾 7月營收傳捷報 政客洗學歷 學界連署籲設監督機制把關 #赫伯羅德 #億歐 #淨利年增 #負面 #連累 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義民雄連棟3工廠陷火海 消防漏夜搶救撲滅 10:012022/08/11 社會 環團遞連署信 籲福島核廢水別排入海 04:102022/08/11 政治要聞 《文創股》誠品生活連開三店 林口社區店試營運 10:202022/08/11 財經 最佳保險專業獎 公勝保經十連霸 04:102022/08/11 投資理財 「驚世夫妻」攤牌激戰咬唇互賞巴掌 羅巧倫累癱 14:472022/08/11 娛樂 《國際產業》抵押貸款需求提振 荷蘭銀行Q2淨利勝預期 15:212022/08/10 財經 《金融》產險公會理事長改選 李松季連任 12:002022/08/11 財經 小英才定調全黨挺堅 台大校園今出現連署「重啟林智堅論文審查」 16:342022/08/11 生活 黃子鵬7局無失分 壓制悍將7連勝 04:102022/08/11 運動天地 《電子零件》胡連Q3毛利率起飛 外資打氣 11:002022/08/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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