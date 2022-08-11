德國航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）11日公布第二季淨利因運費高漲而年增200％至44.8億歐元，營收倍增至89.9億歐元，但警告俄烏戰爭、供應鏈問題與疫情為重大不明朗因素，和成本有上升壓力，導致盤中股價下跌3.8％報328歐元。