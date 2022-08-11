大陸男星小沈陽(本名沈鶴)和妻子沈春陽婚後育有一女沈佳潤，2014年曾帶她上親子真人秀，卻遭網友無情批評長相，讓小沈陽坦言後悔帶女兒上節目，不過隨著時間流逝，沈佳潤也女大18變，今(11日)小沈陽曬出女兒寫真大片照，讓網友驚艷直呼「越大越漂亮」。

昔被網友嫌棄顏值低的沈佳潤，如今已長得亭亭玉立，15歲的她白皙肌膚加上長髮披肩，對著鏡頭擺出高冷表情，氣場絲毫不輸線上女偶像，連爸爸都自豪直呼「咱也顯擺一下閨女」。

小沈陽女兒昔顏值被酸爆，現女大18變超漂亮。(圖／取自小沈陽微博、新浪娛樂)

網友見狀也驚豔大讚「越來越像媽媽，越來越漂亮」、「小姑娘女大十八變了呀」、「打了當年小黑粉的臉」「氣場強大，很有國際範」、「好美又高級」、「長相逆襲成功」、「第一眼以為是哪個女明星」、「好像孔孝真(孔曉振)啊」。

小沈陽當年讓女兒在大眾面前亮相時，長相常被酸民拿來議論，更被攻擊為「最醜星二代」，但其實在節目中，沈佳潤完全不嬌氣，脾氣好又乖巧，讓不少網友都相當喜歡。而面對外界的攻擊，小沈陽也坦言後悔帶女兒上節目，希望她能快樂成長。