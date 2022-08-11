李眉蓁跟林智堅差別在哪？民進黨桃園市長參選人林智堅涉抄襲論文，9日被台大核定撤銷國發所碩士學位，但林智堅仍開記者會質疑台大不公，在黨主席、總統蔡英文力挺下參選到底。有網友舉同樣曾抄襲論文的高雄市議員李眉蓁形象洗白，指出林智堅的關鍵不同點在於「壞」，林陣營有如《九品芝麻官》裡的「方唐鏡」，讓林智堅如片中惡霸「常威」，仗著有上頭罩可以凹到底，也讓民眾對他的印象差到極點。

PTT有網友在林智堅事件的討論串以李眉蓁來比較，點出兩人關鍵差別：「這邊最大的問題：為何現在李眉蓁可以看起來很白？因為她當初只是白癡偷懶但還沒到『壞』。當被她抄襲的人出面時，她可沒反罵被她抄襲的人是DPP的打手來抹黑她的，KMT以及挺藍的人也沒在這塊上大做文章，只有趕快道歉認錯希望止血。就好像律師，努力幫他的客戶脫罪，力拼無罪這是他的天職，中間或許有些言語聽起來很白爛很幹話，但基於職責他就是要這樣喊。」

「但如果是方唐鏡那種，製造假證據，顛倒黑白把原告打成被告，這就是更過分的作為了，DPP在硬ㄠ的過程，就是採用了方唐鏡的戰法，把原告打成被告；例如：製造證據(2022年才去編輯檔案)想要凹成是余正煌抄襲。林智堅的作為，也很像那種一路受保護的官富子弟，遇到事情只想著有上頭罩可以凹到底，現在也的確是一團高官顯赫的人跳出來要保他，想搓掉台大的判決，別忘了電影中，9品官包大人第一次判決就被搓掉了，是包大人升到一品官後才保回來的。」

「現在就看教育部(7品陳大人)會不會撤銷台大的判決，重判改成是余抄襲，這場戲還沒演完咧。你DPP把自己搞得像常威集團，那曾經沉淪的李眉蓁，看起來就像改過後的包大人白到發亮了好嗎？」他還說，「底下有個塔綠斑在那邊硬ㄠ『A的證據哪裡不合理所以合理被駁回？』，告訴你啦，A就是拿了首情詩說這是二少奶奶通堅，打錯了對不起，是通姦的證據，結果不敢去包大人面前念，因為一念就會跟不學無術的來福一樣，馬上會穿幫啊！」

鄉民深有同感：「教育部長對台大應該無效，之前卡管案就已經試過」、「智堅就是常威啊」、「包大人以前確實是黑官，後來白回來」、「抹黑台大，到時校友群也來反DPP就好玩」、「抄大家都能理解，是硬凹然後抹黑台大審定才是引起憤怒的元凶」、「抄得好大家還不好說什麼甚至還讓你得分，問題就在…它X的抄得很沒水準，到了侮辱人的程度了」、「現在不敢承認要全黨護航，應該是怕承認了可能會沿著陳明通這條線撈一串」。