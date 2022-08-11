南韓「DJ Soda」（黃素熙）臉蛋甜美身材火辣，憑藉高人氣經常受邀到世界各地演出，過去因為穿著印有髒話的褲子被空勤服務人員請下飛機，並要求她當眾脫掉褲子，引起大批粉絲出征航空公司；時常和粉絲分享生活的她，近日曬出在海邊的影片，浮出水面的蜜桃臀讓粉絲大飽眼福。

DJ Soda昨（10日）發文：「The most beautiful sunset ever（最美的夕陽）」，影片中她位於的泳池可以看見遠處的海面和夕陽，紫藍色的晚霞非常漂亮，DJ Soda朝鏡頭微笑揮手示意跟上，從背影能看到她穿著黑色比基尼，一頭短髮俏麗，DJ Soda撐在泳池邊緣，從水中一躍而起，露出飽滿的蜜桃臀，她回頭看著鏡頭，隱約露出傲人上圍，火辣畫面搭配美景簡直無敵。

撩人畫面不到一天就湧入8.8萬人朝聖，網友熱情回應：「真漂亮」、「好辣我的天」、「完全沒辦法看日落，都在看身材，太辣了」、「誰在乎日落，我只在乎妳」、「這景太美了」。

不久前DJ Soda發文稱有一名陌生男子拿著玻璃杯丟她，幸好玻璃杯沒砸中人，只是掉在她的腳邊，不過玻璃碎片噴濺到她的腿，導致她的右腳踝遭到劃傷，「我真的對於這個情況感到非常震驚。」影片中明顯看到男子在丟之前還拿著玻璃杯在台前等待，似乎是刻意針對DJ Soda產生的攻擊行為，她直言自己很喜歡跟粉絲近距離互動，能讓表演過程變得更有趣，但如果再出現這類事件，她未來將很難再近距離和觀眾接觸，提醒「請注意你們的禮節和禮貌。」