台大學倫會9日召開記者會，認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉及嚴重抄襲，將註銷其學位。林智堅被問到是否退選時表示，國民黨想用負面選舉當選舉主軸與基調，「我們不認同，他們也不會得逞」，將按部就班，步步為營做好選務工作。

至於被黨內同志認為「與台大對抗」一事；他強調，「這事件上我們絕對沒有要和台大對抗」。是因為學倫會召集人蘇宏達院長未審先判，他們主張希望蘇院長應該要迴避，最後被台大認定蘇院長不需迴避，為了保障權益，8月9日還是請律師發電郵，具體給2個時間，但很遺憾，在8月9日11點，台大大動作召開記者會，當天他正在開另外一個記者會，被問到時，他相當錯愕。

林智堅今晚北上接受電子媒體專訪，他接受媒體聯訪時指出，一定會捍衛個人的人格清白，至於用什麼方式，跟律師正在研議中。

至於昨天，林智堅赴中華大學說明論文部分，他今表示，2008年4月和指導老師賀力行、王明朗老師，已經先共同做一次聯合發表，口試是在6月26日結束，竹科期末報告則是在7月份結束，這是一件事情，是一體的，「我的主張沒有抄襲問題」。

他說，昨天是第一次出席，審查過程中他有些訝異，現場有一位老師不願交換名片，看起來沒有想讓他知道身分。

林智堅說，其中一位審議委員認為時序上有不同意見，還有另一位委員是進入論文細節，他都盡量回溯說明，畢竟是十幾年前事情；甚至有委員提出論文寫錯，他告訴委員，如果論文品質不佳，他虛心接受。