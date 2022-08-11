桃園航空城已陸續拆遷，為落實「先建後遷」，市府興建1924戶安置住宅，拆遷戶都很關心房價和期程，也擔憂市長鄭文燦高喊的「市價8折」會跳票，市府指出，目前正在計算成本，預計9月15日成立「安置住宅銷售服務中心」，預估未來每坪會落在18至20萬。

航空城安置計畫分為自蓋透天厝的「安置街廓」和政府幫蓋大樓的「安置住宅」，目前4800戶安置戶數中，已有3359戶申請安置街廓，其餘是潛在安置住宅住戶。

議員劉勝全說，居民都在猜安置住宅的戶數、房型、面積和單價，不只擔心自己是否有資格，也想知道租客能否承購，更憂心建材成本高漲，鄭文燦高喊的「市價8折」會跳票，希望價格壓在20萬以下。

地政局指出，「安置街廓」預計9月中起辦理抽籤及土地分配作業，明年第一季完成整地後就能點交，居民即可自行興建房屋，除了畫設安置土地供優先分配外，另住宅發展處也興建1924戶安置住宅。

都發局說，航空城安置住宅工程已全數發包，包含A18站548戶、G17站206戶、A11站104戶、機場園區1066戶，總計興建1924戶，包含80戶供出租，樓層數介於8到10樓，房型及坪數分為25坪2房、35坪大2房、40坪3房、55坪大3房等4種房型，已於7月開工。

都發局說，安置住宅會採「配售」方式，預估每坪約為18至20萬，預計9月15日成立「安置住宅銷售服務中心」，就像市面上預售屋銷售中心，讓拆遷戶了解房型配置以利選填志願，未來會抽籤決定購買序位，明年上半年辦理安置住宅說明會和受理申請，預計2024年第3季完工後交屋。