美國普通無鉛汽油平均價格10日每加侖跌破4美元大關，較6月所創歷史高點5.02美元下跌21％，顯示全球石油需求放緩讓汽油價得以拉回。專家看好汽油價走低後能刺激民眾旅遊與消費需求而帶動美國經濟成長。

油價資訊服務商（OPIS）公布全美汽油均價10日中午為3.99美元，是3月來首次低於4美元，跟高通膨降低民眾開車需求有關。

勞工部公布7月通膨年率，因汽油與其他能源價格大跌，從6月9.1％下降至8.5％低於市場預期。

專家指汽油價飆漲是推升美國通膨壓力主因，也最影響大家對經濟看法和物價走向的預期。因為民眾日常開車加油，看到汽油價不斷上漲，自然影響消費信心而減少支出。

哈弗福德學院經濟學教授賓德（Carola Binder）研究指出，高汽油價跟消費者看壞經濟與預期高通膨等負面看法有關連。

她認為近期汽油價下跌，尤其從4字頭下降至3字頭，就更能令民眾看法轉正面而有利整體經濟。

2020年初爆發新冠疫情後，開車需求大減令汽油價急跌。去年價格回到2019年疫前水準，跟經濟持續復甦和旅遊需求回升等有關。但2月爆發俄烏戰爭刺激石油乃至汽油等能源價格持續飆漲後就很快衝擊經濟。

高汽油價增加民眾負擔後，往往會壓縮其他消費，專家指這是「收入效應」。由於物價上漲會改變民眾消費行為，像旅遊行程改坐飛機直接到目的地，而不選擇開車去體驗休閒樂趣，或甚至取消行程，這就是「替代效應」。

紐約梅隆銀行策略師維利斯（John Velis）指過去幾個月美國人減少旅行，因此購買汽油數量低於去年同期。但汽油價正持續下跌，過去因高汽油價而改變的消費行為會被扭轉，他預期消費與開車需求將會回升。