倪安東、管罄日前帶著女兒一起出遊，享受假期。（讀者提供）

倪安東、管罄及女兒日前開心出遊，一家人默契身穿全黑親子裝。（讀者提供）

倪安東、管罄3月於台北登記結婚，隨後在6月初赴美國舊金山完成婚禮，他們現在不時於社群大方放閃，互動甜蜜。本報日前獨家直擊倪安東、管罄及女兒一起開心出遊，倪安東、管罄還在園區內短暫脫下口罩，搞笑的手腳併用模仿著猴子互相抓背，模樣逗趣，女兒則在一旁幫他們拍照，感情融洽。

倪安東夫妻倆趁著暑假，特地抽空陪著女兒逛遊樂園、動物園，只見3人剛好都穿著一身全黑色服飾，展現親子默契，他們私下互動自然又大方，像是朋友般互動，管罄也貼心陪著女兒一起去廁所，隨後似乎發現被民眾認出，管罄馬上戴上帽子，十分低調。

倪安東私下與女兒用流暢英文對話，時常貼心照顧著女兒，他們當天在遊樂園內也買不少美食給女兒，還陪著女兒去商店街購物，一家三口享受天倫之樂。倪安東、管罄過去因感情事件鬧得沸沸揚揚，演藝事業也連帶受影響，他們去年分別陸續參演舞台劇，倪安東近期也將舉辦演唱會，夫妻倆一舉一動才又受矚目。

對此，管罄表示，希望保護小孩隱私，與小孩相關內容一概不會回應，謝謝關心。