月入60萬移工仲介慘遭綑綁殺害 外籍兇嫌逃38小時落網

南投市從事移工相關工作的張姓男子，9日被發現在住處遭電線纏繞頭、頸部，毆打凌虐致死，警方10日逮捕涉嫌行凶的力姓31歲泰國籍移工，初步研判是謀財害命，偵訊後依殺人罪移送南投地檢署，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見，法院於今（11）晚9點裁定羈押禁見。

南投地檢署11日複訊林男，認為林男涉強盜殺人罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及串共之虞，向法院聲請羈押禁見，南投地院11日晚間9時許裁准林男羈押禁見。

警方在案發後，隨即成立專案小組緝凶，由於被害人身上的金飾、現金及手機都不翼而飛，初步研判是財殺，而且與外籍移工交往密切，於是清查相關往來對象，並且調閱附近錄影監視畫面，逐一清查比對，經過抽絲剝繭掌握泰國籍力姓移工涉有重嫌，於是循線追查，在南投市將凶嫌逮捕到案，並且起出被害人所有的金飾及現金等證物。

南投地檢署主任檢察官李俊毅表示，目前逮捕涉嫌犯案的力姓凶嫌1人，至於他是主嫌或共犯、為何會痛下殺手，是否因財務糾紛引發殺機？檢警不排除任何可能，將會進一步調查釐清。被告涉犯刑法強盜殺人罪嫌，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，因此向法院聲請羈押並禁止通信接見。

61歲的張姓男子會講泰國話，曾擔任翻譯及開車載送外籍移工，平常也會借錢給移工應急，但借款數額不多，通常只是幾千元到數萬元不等，因此住處常有移工進出。

外傳張姓男子收入豐渥，每月賺60萬元，但他的外甥女表示，其實他的收入沒有那麼多，可能平常隨口說說，造成鄰居誤解；他也不是移工仲介業務，只是會講泰語有時當翻譯，及接受移工包車接送出遊。

張姓男子身體被綑綁、口中滲血，頸部軟組織環形凹陷，頭頸部以上及背部，呈現大面積瘀斑，兩側下肢各有開放性傷口，足見凶嫌手段凶殘；檢方將進行解剖，釐清確切的死因。