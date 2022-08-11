58歲包偉銘歡慶出道40周年，憶起在17歲時，推出首張專輯《跑！向前跑》，他形容像是一轉眼之間的事，「好像所有人都只記得歌名叫做〈跑跑跑〉，但這首歌伴隨我四十年如一日，經典的『劈腿』動作也讓人記憶深刻」，他自豪放話能繼續「劈下去」，更承諾會將自己身心靈都維持最佳狀態，回報給一路以來支持的歌迷。

他與太太劉依純日常熱心公益，將在9月7日赴恆春出席公益活動，關注偏鄉的獨居老人、親自送物資，日前進棚拍攝主視覺宣傳照，他表示，這場活動原本2年前就敲定，礙於疫情延期至今，並透露現在把時間分為公益、商業演出及家庭生活，「也許未來會將公益的部分比重增加，盼能傳遞更多溫暖」。

他的兒子包庭政將在9月4日盛大舉辦婚宴，剛好是該公益活動的前3天，身為父親的他，屆時會忙得不可開交，他開心說：「兒子大了，很多事懂得自己處理。」向來敬業的他，當天會盡全力參與完成公益活動，不會因為個人私事而任意耽擱。