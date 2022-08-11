馮偉傑（左）將在台中開唱，邀來李炳輝到場助陣。（瑞揚創意提供）

馮偉傑2016年自「辦桌二人組」單飛出片，適逢出道20周年，11日舉辦記者會，邀來前輩李炳輝到場助陣，並宣布將在10月8日於台中惠蓀堂舉辦公益演唱會。馮偉傑許久未公開露面，表示近年致力公益個唱，募資上千萬愛心款，卻坦言每次辦個唱都賠錢，目前負債約500萬元，每個月要還4萬元的貸款，經濟壓力不小。

近年疫情影響，他的海、內外商演邀約皆暫緩，昨坦言雖然出道多年，但都把錢拿來投資在音樂上，私下幾乎沒存款，加上去年長達6個月零收入，心情陷入憂鬱恐慌，幸好家人、朋友願意伸出援手幫忙才順利度過難關。至於「辦桌二人組」有望重新合體？他直言，「我是很想，但另外一個團員現在在高雄幫家裡的辦桌做得很好，唱歌是有一餐沒一餐。」

馮偉傑視李炳輝為恩人，昨一見面開心相擁，馮感性說：「當年我還是新人時，因為沒有知名度，在電視台現場被退通告，感恩李炳輝當下由淡水趕赴台北陪我上節目，這份恩情讓我永生難忘。」李炳輝現在於淡水永樂市場當街頭藝人，日前打第4劑疫苗，身體狀況算ok，被問及老婆最近有吵架嗎？他開玩笑說：「靠x，不要問這個。」馮偉傑期待與粉絲再聚首歡唱。馮偉傑「希望與愛 相馮」公益演唱會門票於8月12日中午12點年代售票、全台四大超商等同步開賣。