「黑男」旗下的辣美網紅御姐強尼，有著清新五官和火辣身材，敢脫敢秀的她因此吸引一票粉絲，常分享換衣影片的她，近期把場景拉到野外，頂著大太陽換衣脫衣，引來網友瘋傳。在她最新影片中，她和攝影師在深山野外拍攝，穿著黑bra和小可愛，身材超級火辣，一連換穿5套衣，卻被蚊子叮得滿頭包。

御姐強尼憑藉姣好身材，很受男性粉絲喜愛，Youtube頻道擁有9萬訂閱。近來她更新一段換衣影片，試了5套綠野仙蹤系穿搭，一開始先是浪漫的印花馬甲上衣，搭配半身裙，接著直接解掉上衣，換上純白立體小花洋裝，集鄉村和性感於一身，再換上彩色吊帶緊身洋裝，勾勒出一身的雪白絕妙曲線。

御姐強尼換穿服飾各有特色，也都能凸顯她的好身材。(圖/御姐強尼 IG)

御姐強尼彩色吊帶上衣內，是她白皙無瑕的皮膚。(圖/御姐強尼 Youtube)

不只如此，御姐強尼還先換上短洋裝睡衣，靠著細肩帶托住堅挺上圍，睡衣本身也給粉絲無限遐想，等這套一穿完，御姐強尼再套入圓領泡泡袖網紗洋裝，網紗服飾相對較透的布料設計，使她的好身形在鏡頭前若隱若現，每件洋裝都十分養眼、吸睛，彷彿實境般地穿脫身上服飾，全用鏡頭高清4K呈現給觀眾。

御姐強尼先穿睡衣、外面再套網紗洋裝，讓她的身形視覺變得苗條。(圖/御姐強尼 Youtube)

御姐強尼被叮得像滿天星星般。(圖/御姐強尼 Youtube)

不過，御姐強尼人拍得美美，卻被叮得超級慘，結束拍攝後，在同行攝影師的提醒下，可見原本白皙無瑕的肌膚，被叮出一個個的紅點，畫面令人心疼，也讓網友替她不捨：「被蚊子叮成這樣」、「強尼真的好可愛，蚊子一定很多」、「4K強尼無敵性感！！後面被那蚊子叮我好心疼」、「癢爆好好照顧身體呀」。