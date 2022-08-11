很「毛」的鬼壓床！1名女網友稱每晚睡覺都做惡夢，感覺被壓床，一看監視器畫面才知道自己的愛犬每晚都壓在她身上，她的愛犬是大型犬，龐大的身軀一下趴著、一下坐著，全在她的身上，照片曝光其他網友笑說「狗壓床」、「愛的壓力」、「牠是忠犬，連主人睡覺都貼身保護」、「果然很毛」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發表4張照片，照片中的女子在單人床上熟睡，竟有1隻體型巨大的狗壓在她身上，但她仍熟睡未被「壓醒」，另一張照片中，大狗則是趴在女子身上、頭靠在女子腿上，而房間還有另外2隻狗都躺在地上睡覺，該網友分享照片笑說「裝了監控才知道為什麼老是發惡夢」。

網友稱每晚睡覺都做惡夢，感覺被壓床，一看監視器畫面才知道自己的愛犬每晚都壓在她身上。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友紛紛留言「狗壓床」、「夢到被壓感覺毛毛的，果然是毛孩壓床」、「地板會冷，當然坐妳身上啊」、「愛的壓力」、「這要是我家的狗，早就被我抓來當抱枕了」、「牠是忠犬，連主人睡覺都貼身保護」、「果然很毛」、「跟我家的狗一樣，每次醒來都以為被鬼壓」。