大陸女星楊紫近日主演的網劇《沉香如屑》正開播，沒想到遭大陸狗仔爆料她參加男星劉學義的生日派對，男方將手上吃過的蛋糕親手餵給她吃，兩人互動關係親密，不過楊紫透過微博親自回應狗仔，表示並沒有餵食，無奈表示：「本是一個簡單朋友的生日聚會，不想再複雜，到此為止吧，繼續拍戲了。」

楊紫解釋她和劉學義是十多年好友，當天是劉學義生日，一群朋友幫他慶生，楊紫8點多去，因為隔天要拍戲所以11點就離開，她強調「蛋糕彼此吃自己的，沒有同吃，蛋糕他遞過來是在問我，是不是這個味道難吃？我說對」，她直言劉學義沒有餵她，「本是一個簡單朋友的生日聚會，不想再複雜，到此為止吧，繼續拍戲了」。

男方也發布聲明：：「大家來給我過個生日也能整出這麼個事，蛋糕沒有餵，那麼大點的蛋糕我自己一口就吃進去了。」劉學義表示「下次買蛋糕還是得整個好吃點的」，疑似是自嘲買的蛋糕不好吃，才會被狗仔拍到詢問蛋糕那一幕。

劉學義被拍到疑似餵楊紫吃蛋糕的動作。（圖／翻攝自微博／推理君江小宴）

楊紫、劉學義解釋「餵蛋糕」真相。（圖／翻攝自微博／楊紫）

對此，狗仔再次聲稱看到劉學義去楊紫家待到凌晨2點都還沒走，楊紫立刻翻出當時的聊天記錄，解釋當天是相約幾位好友到家喝酒，雖然隔了兩個多月，但朋友提到劉學義當晚並未過夜，且12點到1點多左右就和大家一起離開，楊紫委婉回覆：「不想傷害到我的朋友，所以造謠到此為止，謝謝大家關心。」