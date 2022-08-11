辣妻主播何橞瑢主持中天「台灣大搜索」YT頻道節目《忤惡橞客室》，內容講述各類真實疑案，獨到見解至今累積達3千萬觀看次數。節目近期解析電影《神探大戰》中的經典香港大案。對此，何橞瑢表示早就有超多香港案件想聊，像是香港白沙村五鬼復仇邪術真相、雨夜屠夫羔羊醫生、烹夫案與魔警案等，花不少時間整理案件資料，因為資料畫面有限，她更直接揣摩案件中的被害人，讓觀眾感受案情。

何橞瑢曾是社會線記者，對她來說社會案件類型的節目，不單只思考是非對錯，隨著時代變遷，犯罪手法日新月異，她認為案件都是反應出當代社會的問題，何橞瑢更直指社會發生的慘案裡頭，不難看到法律往往是道德的最低標準，像是在《神探大戰》中，就會看到「私刑正義」，但這真的是正義嗎？其實很發人省思。

就國內的案件來說，何橞瑢對水泥封屍案及華山分屍案格外深刻，因為這兩起案件都是她曾親身採訪，她覺得水泥封屍案涉及家庭悲劇，雖說洩憤是一瞬間的衝動，但犯下的錯誤卻是永遠彌補不了。

華山分屍案也有不同的省思，從案件去反推嫌犯心理，會讓人誤以為壞人站在眼前就能一眼看穿，「雖說不是要大家沒事就人人自危，但永遠要記得，真正的壞人你根本看不出來！」人總是習慣用表面來推斷好壞，卻容易潛藏危險，在看過各類案例的何橞瑢提出，「如果能有電影或劇集去把這些社會案件的人性面深入探究，其實都具有意義。」

《忤惡橞客室》也講述過許多國外案件，當遇到資料畫面不足時，何橞瑢還會親自演出示意畫面，「盡可能還原案件的樣貌，其實有助於在案情中投入情緒，才得以講述出更真實的情境。」《忤惡橞客室》每周四晚9點半首播。