去年在新北市雙溪區虎豹潭發生溪水暴漲，造成參與體驗營的6人落水死亡意外。基隆地檢署於6月起訴蘇姓女嚮導，基隆地方法院10日首度開庭，蘇女當庭認罪，並願意賠償死者每人新台幣100萬元。

2021年10月16日，由蘇女帶隊的「大方自然體驗營」一行31人到虎豹潭出遊，途中遇到大雨，眾人在通過梳子壩時，2名大人、4名小孩遭湍急溪水沖走，新北消防局派出大批警消搜救，但6人仍不幸殞命。

基隆地檢署檢察官在起訴書中指出，蘇女在事發當天明知當天氣候不佳，且當地可能出現山洪暴發的情況下，仍堅持帶領體驗營出發。另外，她眼見水位逐漸上漲且水勢湍急，還持續帶隊前行，直到下午4時許才折返。

檢察官認為，蘇女當天負責帶隊，一再錯失主動避免意外發生的時機，再加上未盡其身為領隊注意安全的義務，依刑法過失致死罪提起公訴。

據瞭解，蘇女11日開庭時，向法官表示認罪道歉，並願意賠償受害的死者，希望能與被害人家屬和解。但被害人家屬已於訴狀中提起刑事附帶民事訴訟，將另循民事訴訟程序向蘇女求償。