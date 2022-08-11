去年在新北市雙溪區虎豹潭發生溪水暴漲，造成參與體驗營的6人落水死亡意外。基隆地檢署於6月起訴蘇姓女嚮導，基隆地方法院10日首度開庭，蘇女當庭認罪，並願意賠償死者每人新台幣100萬元。
2021年10月16日，由蘇女帶隊的「大方自然體驗營」一行31人到虎豹潭出遊，途中遇到大雨，眾人在通過梳子壩時，2名大人、4名小孩遭湍急溪水沖走，新北消防局派出大批警消搜救，但6人仍不幸殞命。
基隆地檢署檢察官在起訴書中指出，蘇女在事發當天明知當天氣候不佳，且當地可能出現山洪暴發的情況下，仍堅持帶領體驗營出發。另外，她眼見水位逐漸上漲且水勢湍急，還持續帶隊前行，直到下午4時許才折返。
檢察官認為，蘇女當天負責帶隊，一再錯失主動避免意外發生的時機，再加上未盡其身為領隊注意安全的義務，依刑法過失致死罪提起公訴。
據瞭解，蘇女11日開庭時，向法官表示認罪道歉，並願意賠償受害的死者，希望能與被害人家屬和解。但被害人家屬已於訴狀中提起刑事附帶民事訴訟，將另循民事訴訟程序向蘇女求償。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。