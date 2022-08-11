大陸女星戚薇是影視歌三棲明星，從選秀節目《我型我秀》出道後，發行專輯一展好歌喉外，更接連拍了多部人氣電視劇，出道至今累積超高人氣；2014年嫁給韓星李承鉉造成轟動，婚後他們恩愛形象深植人心，近日戚薇更準備待產生第二胎，在最後一次直播說退出演藝圈，產後瘦到45公斤才回歸。

昔日李承鉉和安以軒有過一段情，儘管沒公開但粉絲都看得出來，直到2013年戚薇和李承鉉被拍到親密互動，隔年才官宣在一起，但戚薇卻無辜被罵小三許久，部分安以軒粉絲認為是她介入，直到李承鉉發聲明強調並非無縫接軌，戚薇才慢慢擺脫臭名。

戚薇近日準備待產生第二胎，在最後一次直播說退出演藝圈，產後瘦到45公斤才回歸。(圖/ 摘自微博)

慶幸的是，戚薇和李承鉉婚後過得相當甜蜜，2015年迎來第一個女兒Lucky，近期戚薇也準備閉關待產第二胎；近日戚薇突然在直播上說要退出演藝圈，原來當天是她產前最後一次直播，她還不忘自己立下回歸條件，稱自己要瘦到90斤（45公斤）才能回演藝圈，讓嚇出一身汗的粉絲才安心。

戚薇演出過多部電視劇，像是《泡沫之夏》、《美人心計》、《我是杜拉拉》和《深夜食堂》等等，另外近年來也活躍於綜藝節目，2018年就和老公李承鉉演出真人秀綜藝節目《想想辦法吧爸爸》，在2020年播出，也引起網友熱烈討論。