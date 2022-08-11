（取自黃偉哲臉書）

因疫情影響，全中運有15項運動延到今年復辦，台南市長黃偉哲表示，台南隊仍克服挑戰、獲得歷年最佳成績，真的要給他們一個很大的肯定！也辛苦許多參賽選手的努力奮戰，體現運動最可貴的精神。

黃偉哲在臉書指出，對於體育選手來說，備賽是非常不容易的事，要兼顧學業、體育，還要保持良好身心狀態。

黃偉哲如數家珍表示，游泳賽事中，台南小將創下4項破紀錄成績，沙崙國中吳亮昀 在50公尺仰式、100公尺仰式以及4x100公尺混合式接力中「三破大會紀錄」，學校也拿下游泳國男組總錦標的榮耀。長榮中學郭芮安 在1500公尺自由式中破大會紀錄，並拿下「3金」！在軟式網球中，台南隊勇奪8金5銀4銅的佳績，在國女、國男及高男組都拿下總錦標。

黃偉哲高興地說，本屆總獲41面金牌、39面銀牌及42面銅牌，這122面獎牌的佳績，是所有選手與教練的付出得來的成果，恭喜你們！也辛苦許多參賽選手的努力奮戰，體現運動最可貴的精神。

黃偉哲也提到，「112年全國運動會」 將在台南舉辦，目前核定的各競賽場館會陸續在明年上半年前完工，我們將用高品質的競技舞臺，歡迎各地運動好手的到來，一起為青春寫下輝煌紀錄！

（取自黃偉哲臉書）

（取自黃偉哲臉書）

（取自黃偉哲臉書）

（取自黃偉哲臉書）

（取自黃偉哲臉書）