麗彤生醫（6539）搶攻美容服務與保健、保養品市場報捷，上半年營業利益1.9億元、歸屬母公司稅後淨利1.5億元，EPS2.51元，較去年同期增長；董事會通過擬大方配發現金股利2.3元，以獲利計算基準，配發率達92％。

另外，該公司受惠電商平台業務成長挹注，加上美容服務實體門市需求持續，7月合併營收1.3億元，年增率15％，累計1～7月合併營收10.6億元，年增率5％。

麗彤表示，上半年毛利率、營益率分別為55％與21％，較去年同期減少，係營業費用增加所致，惟業外轉投資損失減少，推升稅後淨利率為16％，較去年同期成長1個百分點，帶動獲利揚升。

展望下半年，麗彤將擴大會員流量池，為提高會員黏著度，也持續研發保健/保養品新品，並藉由強化大數據，分析會員購物行為的軌跡，從產品研發、營銷到客服，一條龍服務各年齡層的客群，以期提高公司在台灣保健食品市場市佔率，目前台灣擁有10間DV皮膚管理中心，且正規劃新竹館及高雄館，於擴大美容美體服務，同步將服務擴張到高端市場，以保持公司營運穩健成長。