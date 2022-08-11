高下立判？民進黨桃園市長參選人林智堅涉及論文抄襲，9日被台大核定撤銷國發所碩士學位，但林智堅卻開記者會質疑台大審查不公，在黨主席、總統蔡英文力挺下繼續強辯。媒體人于美人舉美國總統拜登的故事為例，他在1987年民主黨總統初選時被挖出文章抄襲，拜登11天後宣布退出競選，讓網友看了直呼「教育下一代，做人的品行很重要」。

于美人9日在臉書寫道：「時間是1965年，他在念大學法律系時，發表了一些法律評論。1987年他首度參加民主黨總統初選時，被人挖出來說當年的其中一篇文章抄襲，事發11天後，他宣佈退出競選。」這個「他」展現了政治家的骨氣，也讓人聯想對照最近發生的政客涉抄襲時事。

故事的真相大白：「時隔33年後⋯⋯2020年他再次參加總統選舉，勝選！這一年他已78歲。他的名字叫喬．拜登。第46任的美國總統。」她並補充：「PS.當年同為民主黨總統參選人的Gary Hart因為婚外情退選，拜登因抄襲退選。」似乎暗示了政治家要展現道德標準，才能成就其高度。

網友共鳴表示，「謝謝美人姐的文章，只希望有更多有良知的人持續發言，不為別的，也不說別的，只為了下一代教育」、「台灣繼續讓民進黨執政，我們就一直沉淪沉淪，也不用教育下一代」、「所以，台灣現在創造歷史，告訴我們子子孫孫：天下一皮無難事，那皮那順勢！」、「既然都是事實，爭辯只會更觀感不佳」、「這件事突顯的是，在台灣當政治人物不一定要會做事，但一定要不要臉」、「做人，品行很重要」。