匈牙利廉航公司「威茲航空」（Wizz Air）日前降落希臘島嶼時上完美演繹了「史上最低」的一次降落。

匈牙利廉航公司「威茲航空」（Wizz Air）日前降落希臘島嶼時上完美演繹了「史上最低」的一次降落。由於幅員限制，該島的機場跑道距離海邊不到2公里，除了考驗機長的飛行技巧，也是許多民眾爭相搶拍，一睹航空奇蹟的景點。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，這座位於度假勝地希臘斯基亞索斯島(Skiathos)的機場，因其短又窄、僅1,628公尺的跑道為人所知。上週，一名航空迷在個人頻道發布影片，完整記錄下飛機以「史上最低」之姿降落，締造歷史性的一刻。

影片可以看到，大批遊客聚集機場周圍，不要命的尋求緊張又刺激的呼嘯而過。正當粉紅、白相間的機身越來越清晰，距離降落不到幾碼，周圍的人甚至沒有閃躲的意思，此時飛機稍微左右搖晃，目測機輪離地3公尺幾乎快削過人頭，震耳欲聾的引擎聲迎來此起彼落的歡呼，狂妄的風捲走了女子的帽子，還有人站不穩往後摔。直到飛機成功越過圍欄，現場民眾慢半拍的感受驚嚇和腿軟，這才回過神讚嘆。

Youtube頻道GreatFlyer自創立以來，多次上傳飛機起降的精彩鏡頭，而威茲航空的飛行員呈現了「史上最低的降落」，目前影片累積超過86萬次觀看。不過有網友質疑，「分明是炫技…」、「圍觀群眾也太白目，萬一受傷就別怪政府」。