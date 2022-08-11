味全龍郭郁政11日繳出6局無責失好投，率隊以4比3擊敗統一獅，拿下本季第6勝，本季他12場先發僅有1場未能投滿5局，總教練葉君璋認為，郭郁政今年每投1局都在突破，「看得出來他身體疲勞，但還是往好的方向走，代表他有在成長。」

郭郁政前4局只被獅隊打者敲出2支零星安打，5局因守備失誤掉了1分非自責分，總計只用79球完成6局投球，投出4次三振、1保送，被敲5支安打、失1分非責失，拿下本季第6勝。

去年菜鳥年郭郁政因傷僅投49.2局，今年球季才剛過半沒多久，總投球局數已破60局，龍隊總教練葉君璋表示，看得出來他身體疲勞，但狀況不好也有辦法解決打者，代表他在成長。

葉總認為，郭郁政能繳出好投捕手林辰勳功勞也不小，「辰勳今天也有幫到一些忙，投捕手今天搭配的很不錯。」郭郁政也說：「首度搭配林辰勳，他的配球很靈活，有特別提醒要怎麼面對蘇智傑、林安可、陳傑憲等人。」

在今年王維中、徐若熙等本土強投接連受傷後，郭郁政可說是龍隊本季重要本土戰力，球隊也在他出賽時小心做控管，因此沒能答應他7局續投的要求。郭郁政說：「有跟教練說想要續投，但他說休息，有點可惜，我還有點力氣，想要突破一下。」