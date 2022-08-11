台灣人被騙去柬埔寨引發社會關注，雖然航警局與刑事局在機場編排關懷提問與攔阻勤務，但國人想到柬埔寨掏金的消息還是屢傳。對此，律師李怡貞疑惑表示，自己原本夢想去知名觀光聖地吳哥窟打卡，不過如今已經決定再也不去柬埔寨，「怎麼還那麼多人前仆後繼的搶著去？」

根據警政署從每周飛往柬埔寨航班機位估算，有超過2000名台灣人被拐賣至柬國，算上黑數恐已達5000人以上。目前航警局與刑事局已在桃園機場編排關懷提問與攔阻勤務，警政署長黃明昭強調，「我們警察能救一個是一個」。

李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」指出，免錢的最貴，說會讓人賺大錢的也更貴，「最近的新聞已經讓人生清單有吳哥窟打卡的我，心裡決定一輩子都不要去柬埔寨了，怎麼還那麼多人前仆後繼的搶著去？」李怡貞並提出警告，「出國真的只能靠自己，台灣太安全了，國外真的不是這樣耶」。

對此，許多網友紛紛回應「在台灣生活的太舒服！沒發生還不知道原來台灣的笨蛋不少！」、「將來出國玩，我也不去落後國家，要玩就奢侈一點，好好享受」、「我大概唯一會想去的地方只有日本了！其他哪裡都不會想去」、「現在正是詐騙比鬼多的年代」。