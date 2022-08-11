ESG很重要，ESG是國際趨勢，家數超過百萬的台灣中小企業，應有99.9％的業者抱怨過，「聽不懂」，「不會做」，「做不好」等等千百個無法落實的理由。企管顧問界認為，做好ESG，不能想到什麼就做什麼，要有朝向永續的一條龍思維，任何事都「能ESG」。

財團法人商業發展研究院積極與外部單位、機構合作，搭建推動ESG的一條龍服務。商研院CDRI院長王建彬表示，目前已經開出《服務業ESG企業主班》、《永續管理師實作班》、《國際認證班》、《永續報告書撰寫》等專業課程，廣受好評，並吸引多家企業主或高階主管參與。

商研院CDRI 11日與永續國際顧問有限公司再度合辦「ISO14067主導查證員」，招生名額限30名，早在7月底前已報名滿班，現場有來自北中南部的學員參與，涵蓋零售、科技、製造、資訊、管理顧問等產業。

商業發展研究院董事長許添財鼓勵學員確實學會參與公司規劃「淨零碳排路徑」，為公司的ESG轉型與永續經營做出貢獻。他以課程之一的「碳足跡」為例，「碳足跡」為例，說明產品「碳足跡」已成為政府與企業達成碳排減量目標的重要工具，更是與消費大眾溝通的新媒介。

許添財指出，包含產品從原物料開採、製造、組裝、運送、使用、廢棄處理或回收的整個「產品生命週期」總碳排放量的「碳足跡」，經查驗、申請與申報，而讓公司能夠取得「代表其5年內碳足跡減量可達3％以上」的「減碳標籤」使用權。公司就可以透過產品標示，讓綠色消費者可優先選購此「減碳標籤」產品，整個社會因「生產減碳」與「消費促進減碳生產」而得永續發展。

王建彬亦表示，鼓勵服務業者在結訓後能取得「碳足跡減量標籤（Carbon Footprint Reduction Label），又稱減碳標籤（Carbon Reduction Label）」的使用權，未來，消費者在購物時除可優先選購減碳標籤產品，更可促進ESG產品與服務的發展。