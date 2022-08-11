櫃買中心11日召開上櫃審議委員會，審議通過精拓科技（4951）上櫃案。

精拓科技主要從事工業電腦及筆記型電腦IC之研發、設計及銷售，董事長為陳神寶，推薦證券商為第一金證券及宏遠證券，申請時資本額3億132萬元。

精拓科技2021年營收為5億5,836萬元，稅後純益為1億1,709萬元，EPS為3.85元。今年第一季業入為1億6,166萬元，稅後純益為4,970萬元，EPS為1.62元。