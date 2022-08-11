達梭系統（Dassault Systemes）宣佈與現代汽車（Hyundai Motor）針對達梭系統CATIA應用達成供應與維護協定。透過該協議，現代汽車希冀能藉由促進夥伴間的緊密技術協作，進而幫助其在當地與全球的各產業多元合作夥伴。

達梭系統被視為現代汽車的長期增長型合作夥伴。達梭系統在過往30年間持續為現代汽車提供CATIA和技術支援，協助推動車輛開發以及其相關技術的發展。

目前，現代汽車集團設立在多國的技術中心已廣泛採用CATIA。CATIA是一款用於在3D模型內設計完整生產過程的解決方案，涵蓋初始概念規劃階段到設計、分析直至組裝等流程。CATIA有助於縮短現代汽車的產品開發流程，同時降低開發成本。

達梭系統CATIA和3DEXPERIENCE平台是成功產品的最佳與最具創新的解決方案。無論是對於OEM廠商以及其供應鏈，達梭系統CATIA和3DEXPERIENCE平台皆能幫助企業滿足所有製造商的需求。