為懷念「帽子歌后」鳳飛飛小姐，中華郵政公司訂於2022年8月17日發行「鳳飛飛郵票」1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、13元及15元。

鳳飛飛小姐出生於桃園大溪，是演員、歌手及主持人三棲的巨星，曾兩度獲頒金鐘獎女歌星演員獎，亦曾受邀赴美國及東南亞等地演唱、宣慰僑胞，參加勞軍及慈善義演等活動，有「勞工天使」的美稱，親切優美的歌聲撫慰人心，是華語流行音樂20世紀後期代表性人物之一。

配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於8月15日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封及精美專冊，於郵票發行當日供售，專冊每冊售價新臺幣800元，內含郵票1套4枚、預銷鳳飛飛故鄉大溪癸戳原圖明信片4張、名片型個人化郵票6張及鳳飛飛小姐不同時期照片，內容豐富，設計精美典雅，值得珍藏，可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。