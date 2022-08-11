2022年來新興債市持續反映市場利空，不過，數據顯示目前新興市場信用利差已來到兩倍標準差，長線投資價值浮現。投信法人表示，儘管市場不確定因素未除，若接下來美國通膨壓力趨緩，將有利資金回流，建議可擇優分批布局。

據EPFR統計（截至8/3），今年來資金流出新興美元債及新興本地債券基金達485億美元，導致相關債券指數及基金今年來跌幅都有兩位數，不過南非幣及人民幣債券基金表現相對抗跌。

復華南非幣長期收益基金經理人吳宜潔表示，通常面臨資金大幅流出時，都是債券指數的底部訊號，故可從資金流觀察新興債市是否已過度反應，從最新統計數據顯示，7月中下旬仍延續4月中以來的淨流出情況，不過新興美元債基金上周轉為買超5.8億美元，可持續留意後市動態。

吳宜潔指出，南非具有原物料出口、經濟轉佳以及信用改善等利多，預期若第四季美國通膨壓力趨緩，有利帶動南非幣匯率走勢；在南非本地債券部分，中長天期債券因信用改善，再加上若聯準會第三季末至第四季如預期初轉鴿，將有助南非長天期利率向下，帶動長天期債券表現。

復華新興人民幣債券基金經理人黃媛君指出，境外短天期人民幣債券收益率與其他同信評的投資等級債券相比偏高，且價格波動度低，適合做為收息的標的；此外，大陸官方偏寬鬆的貨幣政策，加以人民銀行降準降息，有助3～5年期的境內公債價格表現。