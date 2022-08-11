美時（1795）受惠台灣及韓國的成長顯著，第二季營運亮麗，毛利率以47.4％，創下過去11個季度中的最高紀錄，EPS1.26元，累計上半年EPS2.97元，與去年同期相當。

該公司第2季營收達29.1億元，亞太地區營收包括台灣及韓國的成長顯著，較上季增加逾10％、並較去年同期成長約8％。單季毛利率為47.4％，較去年同期的41.8％及上一季的43.4％大幅提升，創下過去11個季度中的最高紀錄。

美時表示，亞太區域營收在第二季持續成長，主要得益於新收購品牌Cialis在臺灣成功上市，使臺灣整體業務比去年同期增加近50％。韓國市場亦連續兩季繳出成長佳績，主要來自於其品牌業務、特別是Qsymia的持續銷售貢獻。

此外，該公司也積極透過建立自有在地銷售團隊、強化產品組合，拓展越南與菲律賓等東南亞重要市場，以打造另一個長期成長動能。今年截至目前，美時已簽署12項業務開發協議，包含品牌藥、505（b）2產品和長效針劑；另外還有12個項目正在協商中，包括生物相似藥和胜肽藥物，以提高產品組合的完整性。

外銷市場方面，第二季也完成了Lenalidomide日本市場的樞紐性試驗、目前正在進行藥證申請準備。

Lenalidomide在拉丁美洲最重要的市場－巴西得到核可，使美時成為少數能夠向拉丁美洲主要市場供應高門檻癌症用藥的臺灣製藥公司之一。截至今日，Lenalidomide已在全球 40多個市場上市，而針對全球最大市場的上市準備工作亦如期進行中。

美時持續透過更多元化的產品組合拓展目標市場，第二季總共在東南亞提交了20份藥證申請，其中14項之目標市場為亞洲，申請國家涵蓋菲律賓、香港、泰國、孟加拉、臺灣和韓國，以強化在亞太地區的整體產品組合競爭力。

美時的全球合作夥伴也在拉丁美洲、中東/北非和非洲為Sunitinib和Pomalidomide等主要癌症用藥品項提交了6項申請；Gefitinib和Vinorelbine取得墨西哥市場核可，另Enzalutamide則在歐洲取得審查程序完成通知；在第二波癌症用藥產品組合中，Enzalutamide已在包括智利和哥倫比亞在內的3個國家上市，並為其在全球市場上推出第4個癌症用藥品項。進一步擴大全球潛在商機。