無黨籍台北市議員參選人蘇恆今（11）日在臉書表示，每天早上去送車的時候，都會遇到開心出遊的阿公阿嬤，和他們聊天時，他們都會熱情的回應我們，給我們滿滿的能量！

蘇恆也高興地說，好想一起出去玩，記得要帶禮物回來！

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蘇恆快評》消失中的和平紅利
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