蘇恆：跑選舉雖然很累 但是也很好玩 22:352022/08/11 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 無黨籍台北市議員參選人蘇恆表示，跑選舉雖然很累，但是也很好玩！（取自蘇恆臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 無黨籍台北市議員參選人蘇恆今（11）日在臉書表示，每天早上去送車的時候，都會遇到開心出遊的阿公阿嬤，和他們聊天時，他們都會熱情的回應我們，給我們滿滿的能量！ 蘇恆也高興地說，好想一起出去玩，記得要帶禮物回來！ 小智硬抝她不忍了！正妹參選人霸氣喊：林智堅退選就發雞排 共軍演習讓抗中保台成笑話 她8問狂轟蔡英文：辣台妹變神隱少女 蘇恆快評》消失中的和平紅利 #九合一選舉 #台北市 #市議員 #蘇恆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林智堅論文門 商毓芳：政壇透過學歷鍍金 16:232022/08/11 政治 北市三腳督 吳碧珠指棄保「絕不會發生」 15:312022/08/11 政治 林智堅9年前立志台大動態曝 網友朝聖諷：全力以「複」 17:252022/08/11 政治 盧秀燕自首了！驚爆不為人知內幕 4000網友湧入大喊一句 14:112022/08/11 政治 蔡英文下令全黨挺堅 王世堅逆風：不能是非不明、黑白顛倒 17:272022/08/11 政治 林智堅最新民調曝光 林濁水：不該迷信有拗就會贏 12:022022/08/11 政治 台北三腳督選情白熱化！傳8／25辭副市長 黃珊珊回應了 13:582022/08/11 政治 馬英九不忍了！批蔡英文挺堅：掌權者竟因選舉考量不信台大 09:282022/08/11 政治 蔡英文下令全黨挺堅 蔣萬安痛斥：集體墮落 11:062022/08/11 政治 北市花475萬推循環杯 每月僅用1959次挨轟成效差 20:122022/08/11 生活 北市星靓點飯店違建6年沒拆 挨轟碰到「大咖」就轉彎 12:442022/08/11 政治 陳時中跟隨總統喊相信林智堅 黃珊珊：只以政黨利益為優先 12:402022/08/11 政治 蔡英文下令全黨挺林智堅 陳時中：站在同志立場先相信他 08:532022/08/11 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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