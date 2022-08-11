2022臺灣文博會文創品牌及IP授權展區11日在高雄展覽館登場，一卡通公司全新開發療癒系「LINE FRIENDS-Lying造型一卡通」，也特別在高雄市政府「台灣設計 設計台灣」C1-04展區首度亮相販售，Q萌熊大、兔兔及莎莉慵懶趴在枕頭上的模樣超吸睛。

「LINE FRIENDS-Lying造型一卡通」文博會期間每日下午13：00開賣，每日每款限量100個，2022臺灣文博會高雄展覽館展區，8月12日起至8月14日開放一般民眾進場參觀，想買的民眾把握機會可利用週末假日前往。

此外，2022臺灣文博會活動期間，於一卡通展區現場掃描領取優惠券QR code，或手機透過LINE熱點「口袋名單帶你精彩玩文博」活動頁點選一卡通，並加入一卡通LINE官方帳號，即可領取活動限定購卡9折優惠券，於一卡通展區購卡限使用一卡通MONEY/LINE Pay/一卡通儲值卡付款，憑優惠券可享購卡9折優惠。

2022台灣設計展在高雄活動將一直持續到10月23日，一卡通公司也特別推出「高雄夯文青」回饋活動，於高雄指定店家使用一卡通MONEY付款可享LINE POINTS 15％點數回饋。民眾於臺灣文博會現場購買「LINE FRIENDS-Lying造型一卡通」，每款售價499元，使用領取的活動限定購卡9折優惠券，若使用一卡通MONEY付款還可再得LINE POINTS 67點，LINE POINTS一點等於一元，可以下次購物時抵用，等於只要382元就可以買到，喜愛LINE FRIENDS的民眾，可別錯過了。

針對無法親自到文博會購買的民眾，一卡通公司也表示後續會安排博客來網路書店讓粉絲們線上預購，再請粉絲們密切注意一卡通官網公告訊息。

另現場也有展售一卡通公司發行的各式創意立體卡，超可愛天竺鼠車車、超人氣咒術迴戰系列及Mickey and Friends一卡通場景組，都可使用活動限定購卡9折優惠券及同享一卡通MONEY付款的LINE POINTS 15％點數回饋，想收藏的民眾可要把握優惠購卡的機會。