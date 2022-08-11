炎炎夏日氣溫動輒飆破38度C，悠遊卡公司聯合清心福全、天仁喫茶趣ToGo、85度C，要讓消費者在高溫中享有沁涼感覺，全國共有超過1,000家門市同步響應。

自8月1日起至8月31日止，悠遊付會員持本人記名悠遊卡在85度C消費累計滿500元，即可獲贈「悠遊付50元現金回饋券」1張，每悠遊付帳戶限領5份，限量2萬份，現金回饋券可在9月15日前於85度C門市單筆消費滿100元時使用，每次限用1張。

此外，歡慶85度C週年慶，消費者在8月1日至8月8日掃描85度C週慶版飲料杯上的QRcode，也可獲得悠遊付20元現金回饋券，每戶限領1份，限量3萬份，可在8月30日前於85度C單筆消費滿200元時使用。

若想喝茶也有優質選擇，自8月1日起至8月31日止，使用悠遊卡/悠遊聯名卡/悠遊付在天仁喫茶趣ToGo門市購買洛神冰茶，可享現折10元優惠。

此外，自8月1日起至9月30日止，悠遊付會員在清心福全門市使用悠遊付單筆消費滿50元，即獲贈10元現金回饋券1張，單筆不累贈，每悠遊付帳戶可領20張，總限量2萬份，贈完為止，現金回饋券限於10月15日前在清心福全門市消費時使用。

力抗高溫來杯冰涼最實在暢快，無論想喝茶或是咖啡，悠遊卡、悠遊付都會是經濟實惠的支付選擇。