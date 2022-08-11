大陸湖北荊門1名女子日前在路邊攤喝醉倒桌上，遭男子從背後抱住，男子不斷試圖將她抱起，掀她裙子摸私密處與摸胸，離譜過程全被拍下，當時還有另名男子在旁協助，而2名男子身分被查出竟是當地中學老師，2人當天約女子吃飯並灌酒，男子事後還辯稱是扶人起身去搭車，目前2人均遭停職，

根據陸媒報導，影片中1名條紋衣男子眼見女子醉倒在桌面，竟上前從對方背後不斷摟抱，甚至當眾脫掉上衣，並伸手往女子私密處、胸部摸，過程中還有1名藍衣男子在旁卻未勸阻，影片在大陸引發軒然大波，網友紛紛開始肉搜2名男子身分，竟查出2人都是當地鍾祥市第三中學的老師。

大陸湖北荊門1名女子日前在路邊攤喝醉倒桌上，遭男子從背後抱住，男子不斷將她抱起、掀裙子摸私密處與摸胸，離譜性侵過程全被拍下。（翻攝自《沸點視頻》）

大陸湖北荊門1名女子日前在路邊攤喝醉倒桌上，遭男子從背後抱住，男子不斷將她抱起、掀裙子摸私密處與摸胸，離譜性侵過程全被拍下。（翻攝自《沸點視頻》）

據了解，該名條紋衣男子是鍾祥市第三中學主任兼生物教師，而另名男子則是同校物理教師，當天2人一同約該名女子吃宵夜，並趁機灌女子酒性侵，事後男子接受調查辯稱只是抱女子起身去坐車，才會有肢體接觸，目前2男都已被校方停職，校方表示此舉已損害教師形象，造成極惡劣社會影響。

不過影片公開後，不少網友不滿大陸執法單位對於此次僅「輕輕帶過」，也有人質疑女子應該是男子的下屬，此事涉及的層面應不小，背後恐怕不單純，校方則回應目前已成立專案小組進行調查。