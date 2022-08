衛星影像顯示,被俄羅斯兼併的克里米亞半島9日發生爆炸,至少摧毀7架戰鬥機。美國有線電視新聞網(CNN)報導,這恐怕是莫斯科自第二次世界大戰以來折損軍機最多的一天。

CNN指出,澳洲空軍退休飛行員、澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所(Griffith Asia Institute)研究員雷頓(Peter Layton)檢視美國星球實驗室公司(Planet Labs Inc.)拍攝的薩基空軍基地(Saki Air Base)於爆炸前後衛星影像後指出,遭摧毀戰機似乎是蘇愷24(Su-24)轟炸機和蘇愷30(Su-30)多用途戰鬥機。

雷頓指出,另外還有兩架軍機看起來受損。而在自從2月入侵烏克蘭以來,遭到摧毀俄羅斯軍事裝備清單上,烏克蘭武裝部隊今天則一口氣加入9架飛機。

爆炸發生後同日的衛星影像顯示,土墩裡頭有至少7架燒焦飛機殘骸。

烏克蘭國防部指出,無法確定這座空軍機地發生爆炸的原因。據美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War),當地位於俄羅斯前線225公里外。

俄羅斯國防部表示,爆炸肇因於航空彈藥,但未說明彈藥是如何遭到引爆。

經過CNN查證和地理定位過的社群媒體影像顯示,基地上方先竄出濃煙,接著發生3次火光沖天的劇烈爆炸,天空隨即出現黑色蕈狀雲。其中兩起爆炸幾乎同時發生,第3起爆炸緊接而來。

雷頓表示,基地爆炸的型態令人聯想到今年稍早俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號(Moskva)沉沒的原因,「艦上反艦巡弋飛彈的彈頭自行引爆時,莫斯科號也發生了內部爆炸」。