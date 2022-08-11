58歲好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）和小他17歲前妻安柏赫德（Amber Heard）撕破臉，鬧上法庭後持續多年的「世紀官司」，終於在不久前落幕，強尼戴普因家暴形象4年間丟上數不清的工作，大獲全勝後一掃汙名；而強尼戴普何時重新出現大銀幕也是眾所期待的大事，近日他主演的電影《杜巴利伯爵夫人》（暫譯）釋出首張劇照，他將飾演法國史上最好色國王路易十五。

強尼戴普被前妻安柏赫德指控家暴後，形象一落千丈，幾乎慘遭好萊塢封殺，其中更丟了《神鬼奇航》傑克船長及《怪獸與牠們的產地》葛林戴華德等兩大代表角色，長達4年工作都寥寥可數；不久前強尼戴普在官司中獲勝，成功一掃汙名，未來動向備受矚目，近日他的新作品《杜巴利伯爵夫人》（暫譯，Jeanne du Barry）釋出新劇照，讓粉絲更加期待了。

Johnny Depp As King Louis XV: First Image Released Of Actor In Maïwenn’s ‘Jeanne Du Barry’, Filming Underway In France https://t.co/ESSp36OTTK — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 10, 2022

綜合外媒報導，強尼戴普將在此片中飾演號稱「史上最好色」的法國國王路易十五，劇照中強尼戴普一身古代歐洲宮廷服飾，頭上還戴著白色假髮和大帽子，而臉上用黑布蒙著眼睛，不禁讓人好奇他將如何詮釋這名遭控腐敗又放蕩，相當不受歡迎的國王。

此片還有一大亮點是，女主角由法國知名演員麥雯（Maïwenn）擔綱，而她也是該電影的導演，另外她也是國際名導盧貝松的前妻。