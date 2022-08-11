三商美邦人壽於今日(11日)董事會通過111年第2季財務報告，揭露業主權益、即淨值為261億元，相較去年底下降約37％，主因上半年受到升息及股票市場變動影響，造成業主權益波動較為劇烈；為強化資本，董事會也同步通過，擬以私募方式辦理普通股現金增資，在總股數不超過20億股的額度內，引進策略投資人，以挹注資金、強化財務結構。

三商美邦表示，截至6月底之淨值比為2.0％，資本適足率估計為190％，雖皆低於法定要求標準，三商美邦日前即採取行動因應，致力強化資本，啟動現金增資計畫，近期於7月14日再公告辦理現增10億股，展現出大股東三商投控及三商集團力挺三商美邦人壽的決心。

依年初現金增資35億元，即增加資本適足率約17％推估，三商美邦完成下半年的公募及私募計畫後，將可大幅強化資本，有效提升該公司淨值比及資本適足率至法定標準之上。

此外，三商美邦人壽在7月13日以83.5億元處分內湖精英大樓，可認列12.6億元獲利，後續也將在有利條件下陸續處分長期持有的台北信義區舊總部大樓及台中七期達摩大樓部分樓層，以靈活的投資策略活化資產，實現不動產投資獲利，對該公司未來的資本強化亦有更多助益。

今年美國加速升息幅度導致債券價格下跌，引發社會大眾對於壽險業淨值大幅度減損的擔憂，然而利率走升對壽險業長期而言有三大正面效益，第一，緩解在過去市場利率持續下滑時所面臨的利差損壓力；其次，提高新錢及再投資的收益；第三，是所計算的保單負債公允價值降低將有利於壽險業接軌IFRS17之衝擊。

市場利率上升對保險業長期發展而言，具有正面效果；雖然淨值仍受短期市場波動而有影響，但與壽險公司現金流量沒有直接必然關係，無流動性問題，對客戶的保障權益也不會有實質上的影響。隨著近期債券價格回穩、股票指數回升，三商美邦表示，7月淨值已有所回升。

面對未來多變的金融市場變化，以及接軌國際會計準則制度，三商美邦表示將持續致力於穩健資產配置佈局、強化投資績效，推展符合客戶需求的保障型及投資型保險商品，堅守對客戶承諾的實現，同時繼續推動公司治理、致力社會公益，並導入氣候風險管理相關衝擊評估，朝向成為最能創造價值的專業壽險公司目標邁進