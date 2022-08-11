桃園市長選戰，民進黨參選人林智堅身陷「論文門」，台大認定嚴重抄襲，撤銷其碩士學位。讓選情競爭越激烈。根據《美麗島電子報》搶先曝光「桃園市長你會選誰？」最新民調，國民黨張善政獲得32.1％，領先民進黨林智堅的30.1％、民眾黨賴香伶的12.6％，不投/廢票/未回答25.1％。名嘴李正皓表示，民進黨最強的兩個族群年輕人、高知識份子全面崩盤；20到29歲這個族群，賴香伶以23.7％居然領先林智堅的23.6％、張善政的23.5％。

《美麗島電子報》11日在《關鍵時刻》節目中搶先曝光桃園市長選戰最新民調，民進黨張善政為32.1％，民進黨林智堅30.1％、民眾黨賴香伶12.6％。根據該民調再作交叉分析。20到29歲這個族群，賴香伶以23.7％領先林智堅的23.6％、張善政的23.5％。

李正皓分析表示，現在張善政的民調領先林智堅2％，就怕林智堅民調越來越下掉，因為未爆彈一個一個爆，中華大學如何判定還不知道；甚至林智堅指導教授陳明通還有沒有其他的事，也未知。

李正皓接著表示，《美麗島電子報》最新民調，民進黨最強的兩個族群︰年輕人、高知識份子全面崩盤。看到這民調讓人害怕。20到29歲這族群，張善政拿23.5％、林智堅拿23.6％。當初民進黨提名林智堅，就是認為他在年輕選票占絕對優勢，如今張善政、林智堅兩人都拿23％。因為林智堅論文案最有感受的就是正在寫論文的人，現在是70歲的人最挺林智堅，年輕人反而跑去支持賴香伶。