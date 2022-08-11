烏克蘭美女網紅「林佳娜」（Tatiana Lin）來台灣定居多年，目前就讀大學三年級，除了經營自己的Youtube頻道，她偶爾也會登上綜藝節目，佳娜觀念開放，時常不計形象分享大尺度搞笑影片，更自封「老司機」；近日她分享一段運動的影片，不過動作過於引人遐想，讓萬民網友笑翻按讚。

佳娜近日在Instagram發文：「最近很認真學習做運動，大家也可以一起來試試～」，影片中佳娜在健身房內，她將頭髮綁成隨性丸子頭，身上穿著深色運動背心和貼身短褲，露出一雙修長美腿，佳娜跪在健身器材中間，一隻手用力將健身器材往自己臉上拉，接著跪坐在地上將器材穿過屁股前後來回拉動，她轉往對其他健身器材下手，做出騎馬的姿勢不斷上下晃動，胸口明顯看到美胸搖動，不僅背面騎，還要正面騎，花樣非常多，辣到網友凍未條。

這樣令人遐想的動作，讓之前合作過的女星小百合都問：「請問妳在練什麼」，女星波波蓁留言「想練了」，不少網友看到影片後熱情留言「老師教我」、「感覺有人把車子帶到健身房去」、「害我看得很認真的說」、「可以好好做運動嗎」、「請問哪裡報名當老師的健身器材」、「這是開車前的熱身運動吧」、「老師又再偷開車！」、「第一次這麼想當健身椅」、「這些動作…..是只有我想歪嗎」，該影片獲得1.1萬人按讚，可見佳娜的高人氣。