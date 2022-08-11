許多人追求頂尖大學光環，不過也有民眾覺得選系比選校更為重要，認為就算是中字輩大學，只要科系夠熱門，收入也能夠穩居頂大冷門科系。不過一名就讀陽明交通大學的網友表示，自己只是做家教就月收25600元零用錢，就算當正職薪水翻倍也相當輕鬆，認為頂大的優勢就在於名聲、原本的專業素養，無論在哪都能有好的未來，引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，很多人覺得得頂大冷門科系薪水會輸給中字輩熱門科系，甚至是地名大學的熱門科系，但台清交成政5大無論在哪都可以找到家教工作，他自己就接了4個時薪800元、一次2小時的家教，相當於月賺25600元零用錢，更不用說當成正職可以輕鬆翻倍或是賺得更多。

原PO繼續說明，商業群的佼佼者無論是投資銀行、金融業的MA（Management Associate，儲備幹部），頂大生都佔有一席之地，能進入這些產業的人在頂大中也近有40%，竹科對科系更是沒有要求，反倒是先看學校、再看專業能力。

不過許多人打臉指出，「頂大生出路就是家教？一輩子當家教的廢物頂大生？整篇學生格局笑死，我也交大畢業的，看到這學弟PO文真的是⋯」、「科技業那邊真的別亂講==，中字輩電資＞四大非電資理工」、「金融業只有台政，台政交是膠水的名稱？」、「所以頂大生的出路就是當家教？」、「你接家教還是輸，以中字電資來講前期薪水可能跟你差不多，但是熬過新人期或是跳進1、2線年薪百萬很正常，更不用說年資增加、升職等等等，家教在這就遠遠被甩開了」。