樂天桃猿隊上周末舉辦「YOKOSO桃猿趴」主題日，引進風靡日本職棒火腿隊的狐狸舞，讓啦啦隊的女孩們換穿火紅服飾、頭戴狐狸耳套，詮釋可愛又迷人的魅力風格，近幾日還登上日本yahoo首頁，火腿隊更是轉發推特，目前桃猿官方YouTube影片，已經突破41萬觀看。

「狐狸舞」是由日本火腿啦啦隊「FIGHTERS GIRL」，改編網路洗腦歌曲「What does the fox say」，讓隊內妹子們跳「狐狸舞」表演，不僅萌味四溢又充滿俏皮味，一跳就立刻成為職棒神曲，包括球員和球隊吉祥物，都有人親自熱情表演，不久前更力邀偶像女團「乃木坂46」金川紗耶演出，讓該話題提升到最高點。

由於日本的啦啦隊服是藍色系，台灣樂天女孩身穿紅色隊服大跳「狐狸舞」，還是由日本方所提供的。如今樂天桃猿點閱衝破41萬，也成功紅回日本，對於台灣這次引進原汁原味的「狐狸舞」，也讓日本火腿隊推特轉發這一段影片，並在文中驚呼：「原來台灣也有狐狸圈啊！」加上狐狸符號和手勢，樂天桃猿則留言答謝：「非常謝謝借給我們狐狸耳」，展現台日好交情。

就有不少台日球迷，到樂天桃猿隊的頻道留言評論：「狐狸們都好可愛」、「職棒本體果然還是啦啦隊啊」、「每隻狐狸看著好卡哇伊」、「這哪是來看球的，分明是來看狐狸的」、「跟我們日本的狐狸舞做得好像」、「很高興在台灣看到狐狸舞，每個妹子都好可愛呦～」。