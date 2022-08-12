總統蔡英文、民進黨新北市長參選人林佳龍民進黨，今（11）日晚間出席新北市小英之友會在國立台灣圖書館演藝廳舉辦的「民主前進挺18」宣講會，蔡英文致詞時突有3名統促黨成員突然高喊：「我們要和平」、「蔡英文不要挑釁中國大陸」，隨後被維安人員架離。對此，林佳龍晚間在臉書貼文表示，今年年底，讓我們再一次向中國說「不」。

林佳龍說，他站在台上看到這一幕，對照晚上活動主題，深感台灣民主腳步必須加速前進。當我們在促進台灣年輕人的公民參與的權益時，也有另外一組人在現場為中國圍事。在現場，群眾沒有升高衝突，反而在旁喊著：「台灣加油！」，蔡總統也讓對方發表完訴求之後，讓活動持續進行。

林佳龍認為，台灣的民主素養不斷提升的過程，中國對於台灣的恫嚇並沒有停止，但是一代又一代的年輕人投入民主，滋養台灣民主的養分，讓我們保護台灣的意志堅如磐石。

透過一次次的選舉，我們持續捍衛台灣民主自由的價值。今年年底，讓我們再一次向中國說不，也一定要通過18歲公民權的公投複決案，讓更多的年輕公民，透過投票表達意見，參與民主盛宴！