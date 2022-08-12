新光金控子公司新光銀行落實SDGs「優質教育」目標，關注普惠金融議題，與忠義基金會合作，於基金會內成立「忠義銀行」及「忠義商店」，除了有擬真的銀行系統、發行專屬貨幣「忠義幣」，讓園生可以透過存摺儲蓄，並研發適合機構的教材與教案，在家園中打造擬真的理財與消費環境，藉由「小小銀行員」和「小小店員」體驗，讓園生透過好表現與付出得到獎勵，並於日常生活中學習儲蓄與合理的消費。

新光銀行表示，有鑑於失依兒沒有父母及親人照顧，雖然能仰賴機構支持，但真正的挑戰卻常發生在成年之後，失依兒長期依靠社會大眾的幫助生活，相對少了許多運用金錢的機會，使其與同齡孩子相比，在財務觀念與理財能力上較為缺乏，為了幫助孩子面對自立後能有正確的金錢觀，決定於基金會內成立「忠義銀行」及「忠義商店」。

新光銀行為提升偏鄉學童金融知識，參考「文林銀行」計畫成功經驗，自2020年起與美境有限公司的翻轉銀行財商教育平台合作「校園銀行計劃」，於新北市老梅國小、文林國小及桃園市義盛國小三所偏鄉小學內設立校園銀行，透過設計專屬校園貨幣、專屬存摺收支簿，結合學校教師日常教案，讓「實體銀行走入校園」，教導偏鄉學童正確金錢理念，並由行員到校園舉辦課程講授及實體金融闖關活動傳達正確觀念，於2021年獲得TSAA 永續目標行動獎-社會共融銀獎肯定。

新光銀行及翻轉銀行財商教育平台長期關注及投入弱勢、偏鄉兒童教育，觀察到台灣弱勢學童往往因缺乏正確金融知識，導致產生錯誤金錢觀念影響未來發展，希望讓理財教育不再限於書本及課堂上教導，而是透過有趣及實作活動，讓弱勢兒童更貼近金融、擁有正確的金錢觀念，藉此幫助其利用平日所學知識逆轉人生。